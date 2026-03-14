Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 22 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 22 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 22 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 95%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
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