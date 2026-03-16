Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 93%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 20 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 12 a 20 mph, Sur

: 12 a 20 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 93%

: 93% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 93%.

: 93%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 100%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 38%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.