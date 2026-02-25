LA NACION

Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 76%
  • Pronóstico: nieve ligera luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 41%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.
    1

    La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.

  2. Qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
    2

    Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias

  3. Un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes
    3

    Noticias de California: un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes

  4. Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo
    4

    Noticias de Texas: Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo