Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad nieve ligera.
La probabilidad de precipitación de 96%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 96%
- Pronóstico: parcialmente nublado luego ligera probabilidad nieve ligera
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
Hoy 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 76%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 36%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 30%.
