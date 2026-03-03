Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad nieve ligera.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Noreste

: 6 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: parcialmente nublado luego ligera probabilidad nieve ligera

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

Hoy 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 76%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 30%.