Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then mostly sunny.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then mostly sunny.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: patchy fog then mostly sunny
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: patchy fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 38%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 88%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 88%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.
