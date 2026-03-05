Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 92%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Noreste

Probabilidad de precipitación : 92%

Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 98%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: llovizna. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros luego nublado. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: aguaceros y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 32%.