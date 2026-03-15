Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 17 de marzo al 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 18 mph, Oeste

: 18 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 42%

: 42% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 27%.