Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 21 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 90%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 53%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 29%.
