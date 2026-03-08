Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 45 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Suroeste

: 3 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 30%.