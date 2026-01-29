Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de enero

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que la temperatura rondará entre 19 y -1 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente despejado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente despejado.

El tiempo en la noche en New Jersey

Temperatura: -1 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Mayormente despejado

El pronóstico para los próximos días en New Jersey, Paterson

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de -1 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 10.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 to 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación : 31.

: 31. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación: 38.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 12 to 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chances de nevada ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 35.

: 35. A la noche, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

This Afternoon 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 3.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 3.

: 3. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 7.