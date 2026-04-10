Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 41 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 13 a 16 mph, Noroeste

: 13 a 16 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.