Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 41 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 16 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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