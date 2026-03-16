Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 94%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 18 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 10 a 18 mph, Sur

: 10 a 18 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 94%

: 94% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 94%.

: 94%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 100%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia débil y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 39%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.