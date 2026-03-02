LA NACION

Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 23 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.
