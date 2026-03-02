Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 23 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Este

: 3 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.