Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 33 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Noroeste

: 6 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: ventisca dispersa luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 64%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 42%.