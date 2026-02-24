Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 33 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: ventisca dispersa luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 64%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 42%.
