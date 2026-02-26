Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 23 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Oeste

: 3 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 56%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 56%.