Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera.
La probabilidad de precipitación de 90%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 90%
- Pronóstico: nieve ligera
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 94%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera probable luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní
- 2
Es oficial: qué cambia para migrantes en el DMV de Texas a partir del 5 de marzo
- 3
¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
- 4
Atención conductores en Texas: el DMV confirmó nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un auto