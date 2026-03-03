LA NACION

Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 90%
  • Pronóstico: nieve ligera

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 90%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 94%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera probable luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 73%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
