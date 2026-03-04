Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 37 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then mostly sunny.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Norte

: 2 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: patchy fog then mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: patchy fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light rain. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 89%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.