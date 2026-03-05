Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 91%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Paterson



El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 99%.

: 99%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.