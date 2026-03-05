Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 91%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 91%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 99%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.
