Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sur

: 2 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: probabilidad de llovizna y luego nublado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 60%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.