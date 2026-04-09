Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 38 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas generalizadas y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: heladas generalizadas y luego soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 1 a 10 mph, Este

: 1 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: heladas generalizadas y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 9 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 10 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.