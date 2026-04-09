Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 38 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas generalizadas y luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: heladas generalizadas y luego soleado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: heladas generalizadas y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El jueves 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
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