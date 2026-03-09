Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 45 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 0 a 8 mph, Sur

: 0 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.