Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 33 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 98%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 22 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 22 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 98%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 22 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 96%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
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