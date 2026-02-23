Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.

La probabilidad de precipitación de 87%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 a 26 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 18 a 26 mph, Norte

: 18 a 26 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 87%

: 87% Pronóstico: heavy snow and areas of blowing snow

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 26 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 46%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 66%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.