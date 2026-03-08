LA NACION

Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 45 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.
