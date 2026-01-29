Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de enero

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que la temperatura rondará entre 79 y 49 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Claro, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Claro.

El tiempo en la noche en Arizona

Temperatura: 49 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Nornoreste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Claro

El pronóstico para los próximos días en Arizona, Phoenix

El viernes 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección . El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El lunes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.

El martes 4 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 1.

: 1. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección . El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección . El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección . El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección . El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.