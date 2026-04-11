Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 68 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Phoenix



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestesuroeste

: 5 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado seguido de ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos seguida de mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.