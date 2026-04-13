LA NACION

Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril
Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril City of Mesa, Arizona Government

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Phoenix

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 25%
  • Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Los números de la primera encuesta del alcalde
    1

    100 días de Mamdani en Nueva York: los números de la primera encuesta del alcalde

  2. Se acerca la fecha final del IRS y DeSantis presume que Florida es el más competitivo a nivel de impuestos
    2

    “El número uno”: se acerca la fecha final del IRS y DeSantis presume que Florida es el más competitivo a nivel de impuestos

  3. La nueva ley firmada por DeSantis que penaliza esta maniobra en los exámenes de licencia de conducir
    3

    La nueva ley firmada por DeSantis que penaliza esta maniobra en los exámenes de licencia de conducir

  4. Los trabajadores de la construcción que deberán demostrar su estatus desde mayo para poder trabajar
    4

    Trabajar sin licencia en construcción en Texas: riesgos para migrantes desde el 1 de mayo por la ley de Abbott