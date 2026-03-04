Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 57 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

El tiempo en la noche en Phoenix



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

Probabilidad de precipitación : 0%

Pronóstico: mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 8%.

A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 15%.

A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 5%.

A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.