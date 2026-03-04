Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 57 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.
El tiempo en la noche en Phoenix
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mostly sunny
El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Noticias de Florida: la nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado
- 2
Eclipse lunar total en Estados Unidos: hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo
- 3
¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
- 4
Alivio histórico en California: el plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos