Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 17 y 8 grados Fahrenheit este 29 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que la temperatura rondará entre 17 y 8 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Mayormente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 13 %.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente Nublado.
El tiempo en la noche en New York
Temperatura: 8 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Suroeste.
La probabilidad de precipitación es de 13.
Pronóstico:
El pronóstico para los próximos días en New York, Rochester
Hoy 29 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 8 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 13.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 60.
El jueves 29 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 60.
- A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 54.
El viernes 30 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 64.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 64.
El sábado 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 8 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 35.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 7 to 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 13.
El domingo 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 5.
El lunes 2 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 7.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 7 to 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 9.
El martes 3 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 9.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 10.
