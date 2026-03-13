Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 23 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 23 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado
El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.
