Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 23 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 23 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 31%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.
