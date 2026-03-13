Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 23 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 15 a 23 mph, Oeste

: 15 a 23 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.