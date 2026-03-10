Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Rochester



El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 95%.

: 95%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 95%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 76%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 66%.