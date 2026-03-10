Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 58%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 58%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 95%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 95%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 75%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 76%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
- 2
Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami
- 3
Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
- 4
Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.