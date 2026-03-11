Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 29 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 97%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 17 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 a 17 mph, Sur

: 5 a 17 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 97%

: 97% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 24 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 96%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 78%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.