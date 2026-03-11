Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 29 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 97%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 17 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 17 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 97%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 24 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 96%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve, luego posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 44%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 78%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
