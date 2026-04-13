Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 54 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 22 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 22 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
LA NACION
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