Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 54 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 22 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 14 a 22 mph, Suroeste

: 14 a 22 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.