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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo KENA BETANCUR - AFP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 17 a 28 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 17 a 28 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 60%
  • Pronóstico: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 28 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias y chaparrones de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 85%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
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