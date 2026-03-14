Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 17 a 28 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 17 a 28 mph, Oeste

: 17 a 28 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 28 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias y chaparrones de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 85%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.