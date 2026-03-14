Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 60%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 17 a 28 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 17 a 28 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 60%
- Pronóstico: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 28 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve probables y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias y chaparrones de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 85%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 23%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
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