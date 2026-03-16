Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 18 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 94%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 17 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 17 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 94%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 94%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: aguanieve. Probabilidad de precipitación: 75%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
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