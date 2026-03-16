Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 18 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 94%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 17 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 17 mph, Suroeste

: 17 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 94%

: 94% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 94%.

: 94%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: aguanieve. Probabilidad de precipitación: 75%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.