Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 16 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve dispersa con viento.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 16 a 23 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve dispersa con viento.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 16 a 23 mph, Oeste

: 16 a 23 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: nieve dispersa con viento

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 44%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.

El lunes 23 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.