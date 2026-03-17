Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 16 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve dispersa con viento.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 16 a 23 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: nieve dispersa con viento.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 16 a 23 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: nieve dispersa con viento
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 44%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.
El lunes 23 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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