Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 23 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 25%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 25%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.
