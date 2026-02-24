Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 23 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Oeste

: 3 a 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.