Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 19 y 29 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Oeste

: 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.