Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 31 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then mostly sunny.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then mostly sunny.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: patchy fog then mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: patchy fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación: 78%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 55%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 86%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 86%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.
