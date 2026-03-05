Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 34 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular y luego lluvia ligera probable.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular y luego lluvia ligera probable.

El tiempo en la noche en Rochester



El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla irregular y luego lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 56%.

A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 50%.

A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.

A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.

A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 70%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 70%.