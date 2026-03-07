Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 41 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 85%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.

A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 28%.

A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 81%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 81%.

A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 39%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.