Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 18 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 92%.

A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 92%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.

A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.

A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.