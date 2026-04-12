Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 55 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 73%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 21 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 21 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 73%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 21 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
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