Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 18 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 93%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 16 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 16 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 93%
- Pronóstico: chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 17%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.
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