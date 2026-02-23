Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 10 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: light snow.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: light snow.

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación : 100%.

: 100%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación: 90%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: light snow then chance snow showers. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 73%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 25%.