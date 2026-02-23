Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 10 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: light snow.
La probabilidad de precipitación de 100%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: light snow.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 100%
- Pronóstico: light snow
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación: 100%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: light snow. Probabilidad de precipitación: 90%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: light snow then chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 73%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 29%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 59%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance snow showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 25%.
