Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.

A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 65%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 90%.

A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y luego probables chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 81%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables lluvias y nevadas. Probabilidad de precipitación: 63%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 39%.

A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.