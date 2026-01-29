Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que la temperatura rondará entre -2 y -2 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente despejado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente despejado.

El tiempo en la noche en Illinois

Temperatura: -2 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en Illinois, Rockford

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de -2 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de -2 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de -1 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 3.

: 3. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Parcialmente soleado luego probabilidad de nevadas.. Probabilidad de precipitación: 27.

El viernes 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 1.

: 1. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 6.

: 6. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado luego Leve Probabilidad de Nieve. Probabilidad de precipitación: 15.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación : 27.

: 27. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 6.

El lunes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 4.

: 4. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 13.

El martes 4 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nieve. Probabilidad de precipitación : 22.

: 22. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación: 29.