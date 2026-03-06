Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 54 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 20 mph, Oeste

: 10 a 20 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 98%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.