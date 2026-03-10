Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 35%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 35%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
- 2
Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami
- 3
Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
- 4
Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.