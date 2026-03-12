Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 30 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 67%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 35 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: nublado, luego leve probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve, luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 73%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 85%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 2 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 24%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El mapa de los tornados en Estados Unidos y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas durante las próximas horas
- 2
Resultado de Cuba vs. Canadá: cómo quedó y quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol
- 3
Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas
- 4
Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston